19.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Bank International AG (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Raiffeisen Bank Polska S.A., die polnische Tochterbank der Raiffeisen Bank International AG (RBI ), hat heute bekanntgegeben, dass sie beabsichtigt, im Zuge eines Initial Public Offering (IPO) Aktien an der Warschauer Börse zu emittieren. Im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren für den Erwerb der Anteile an der Polbank wurde gegenüber der polnischen Finanzmarktaufsicht in Aussicht gestellt, dass 15 Prozent der Aktien der Raiffeisen Bank Polska S.A. an der Warschauer Börse...

