DGAP-Media / 2017-06-19 / 10:02 *EQT schließt ersten Immobilienfonds * - EQT schließt EQT Real Estate I mit einem Volumen von EUR 420 Millionen - EQT Real Assets stärkt damit seine Investitionsstrategie und nutzt die breitere EQT-Plattform - Ungefähr 35% des Gesamtvolumens wurden bereits in vier Vermögenswerte investiert EQT gibt heute die erfolgreiche Schließung seines ersten Immobilienfonds EQT Real Estate I ("der Fonds") mit einem Gesamtvolumen von 420 Mio. EUR bekannt. Der Fonds investiert in Immobilien mit Potenzial zur operativen Wertschöpfung. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Neupositionierung von ertragsstarken Immobilien, vorwiegend im Bürogebäudesektor in Gateway-Städten in Westeuropa. Bisher wurden vier Investitionen in den geographischen Kernberiechen des Fonds getätigt: - Rue Lauriston im Zentrum von Paris; ein Bürosanierungsprojekt - Smart Parc im Westen von Paris; ein Sanierungsprojekt zwei bestehender Bürogebäude - Technologiepark Köln; ein Portfolio von sieben Büro-Ertragsimmobilien - Täby Terass im Großraum Stockholm; ein Wohnprojekt bestehend aus Einzimmerwohnungen Edouard Fernandez, Partner bei EQT Partners, Co-Head von EQT Real Estate und Investment Advisor für den Fonds, sagt: "Das europäische Immobiliensegment wird seit langer Zeit von nordamerikanischen Private-Equity-Firmen dominiert. Mit diesem Fonds kommt ein neuer und interessanter paneuropäischer Herausforderer auf den Markt, der in der Lage sein wird, die unverkennbare EQT-Kombination von globaler Reichweite und lokaler Unterstützung zu nutzen." Robert Rackind, Partner bei EQT Partners, Co-Head von EQT Real Estate und Investment Advisor für den Fonds, ergänzt: "Die Marktprognose ist sehr vielversprechend. Es herrscht ein andauerndes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, verbunden mit einem europaweiten Mietwachstum in Gateway-Städten. Durch unseren Ansatz erwartet EQT daher großes Wertschöpfungspotential." Lennart Blecher, Deputy Managing Partner bei EQT, Head of EQT Real Assets und Investment Advisor für den Fonds, sagt: "EQT Real Estate I ist der logische nächste Schritt in der EQT Real Assets Investitionsstrategie. EQT ist in Deutschland bereits gut etabliert, und die Immobilienstrategie wird einen weiteren Zugang zu einem der wichtigsten Investitionsmärkte von EQT ermöglichen. In Kombination mit den bestehenden deutschen EQT Portfoliounternehmen wie Apleona konnte das EQT Real Estate Team seine Präsenz schnell ausbauen." Der neue Fonds hat eine globale Investorenbasis und erhielt zudem finanzielle Unterstützung von Investor AB, EQT Partners und seinen Tochtergesellschaften. Jussi Saarinen, Partner und Head of Investor Relations bei EQT, sagt: "Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für EQT. Der neue Fonds hat bei Anlegern großes Interesse geweckt, was wiederum das Vertrauen in den industriellen Ansatz von EQT und unseren Fokus auf Wertschöpfung widerspiegelt." Das Fundraising für EQT Real Estate I ist damit abgeschlossen. Dementsprechend ist diese Pressemitteilung in keiner Weise als Angebot oder Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf irgendeines Wertpapiers oder anderer Verpflichtungen oder Beteiligung an irgendeiner Art von Transaktion zu verstehen. *Kontakt* Edouard Fernandez, Partner bei EQT Partners, Co-Head von EQT Real Estate und Investment Advisor für EQT Real Estate, +46 766 414 290 EQT Pressekontakt, +46 8 506 55 334 *Über EQT* EQT ist ein führendes Private Equity Unternehmen und verwaltet ein Fondskapital von rund 36 Milliarden Euro. EQT Funds besitzt Portfoliounternehmen in Europa, Asien und den USA mit einem Gesamtumsatz von mehr als 19 Milliarden Euro und ungefähr 110.000 Mitarbeitern. EQT arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen. *Über EQT Real Estate *I EQT Real Estate I strebt direkte und indirekte Mehrheitsinvestitionen in Immobilienvermögen, Portfolios und operative Gesellschaften an, die erhebliches Wertschöpfungspotenzial durch Neupositionierung, Neugestaltung, Sanierung und aktives Management bieten. Die Höhe der Investitionen liegt typischerweise zwischen 50 und 200 Millionen Euro. Der Fonds wird von einem erfahrenen Team von EQT Partners mit umfangreicher Expertise in Immobilienentwicklung und Asset Management beraten und hat Zugang zum kompletten EQT-Netzwerk, darunter 10 europäische Büros und mehr als 250 Industrieberater. 