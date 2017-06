Bonn - Nachdem sie am Tag zuvor infolge der FED-Leitzinserhöhung noch kräftig gestiegen waren, gaben die deutschen Kapitalmarktrenditen am Freitag moderat nach, so die Analysten von Postbank Research.Klare Impulsgeber hierfür seien nicht auszumachen gewesen. Die 10-jährige Bundrendite sei um einen Basispunkt auf 0,28% gesunken. 5- und 2-jährige Papiere hätten mit -0,41% (minus 2 Basispunkte) beziehungsweise -0,68% (minus 4 Basispunkte) noch etwas deutlicher unter ihrem Niveau vom Vortag rentiert. Trotz in der Summe enttäuschender US-Konjunkturdaten habe die Rendite 10-jähriger Treasuries zum Ende der vergangenen Woche nahezu unverändert zum Vortag bei 2,16% gelegen. (19.06.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...