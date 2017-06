Bad Rodach (ots) -



4. JAKO-O Bildungsstudie Eltern beurteilen Schule und Bildungssystem in Deutschland



Der Bundestagswahlkampf rückt die Themen Bildung und Schule in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Bei der Frage, was Schule besser macht, gehen die Meinungen oft weit auseinander. Wo aus Sicht der Eltern schulpflichtiger Kinder angesetzt werden müsste, um Schule und Bildung in Deutschland nachhaltig zu verbessern, zeigen die Ergebnisse der 4. JAKO-O Bildungsstudie. Die Studie liefert aktuelle Elternmeinungen zu vielen bildungspolitischen Brennpunkten und zeigt, in welchen Bereichen Eltern seit der 1. JAKO-O Bildungsstudie 2010 Verbesserungen oder Verschlechterungen ausmachen.



Zur Präsentation der repräsentativen Studienergebnisse laden wir Sie herzlich ein.



Termin: Donnerstag, 22. Juni 2017, 10:30 Uhr Ort: Adina Apartment Hotel Berlin Mitte, Raum Australia, Platz vor dem Neuen Tor 6, 10115 Berlin



Podium:



- Klaus-Peter Schöppner, Mentefactum GmbH, Institut für Umfragen und Demoskopie-Beratung - Prof. em. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann, Fakultät für Erziehungswissenschaft, Universität Bielefeld - Prof. Dr. Dagmar Killus, Fakultät für Erziehungswissenschaft, Universität Hamburg - Martina Richter, Stellvertretende Vorsitzende Bundeselternrat - Bettina Peetz, Jako-o GmbH



Themenauswahl:



- Bildungschancen - Frühförderung, Bildungsübergänge und -abschlüsse - Kriterien der Schulwahl - Integration von Flüchtlingskindern - zeitgemäße Bildungsinhalte und Kompetenzen der Lehrkräfte - G8 versus G9 - Ausbau und Qualität der Ganztagsschule - Realisierung der Inklusion - Unterstützungsleistungen der Eltern



Für weitere Informationen oder um sich anzumelden, schreiben Sie bitte an: clement@mastermedia.de



