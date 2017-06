Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR schlägt Alarm: Niemals zuvor waren so viele Menschen auf der Flucht. Syrien bleibt die schlimmste Krise. UN-Generalsekretär António Guterres appelliert an die Regierungen zu helfen.

Das Mädchen Issa musste vor den Terrormilizen der Boko Haram aus Nigeria fliehen. Von ihrer Familie getrennt, schlug sich Issa nach Kamerun durch. Die Achtjährige kehrte alleine nach Nigeria zurück und lebt seitdem in einem Lager für Vertriebene, wie das Flüchtlingshilfswerk UNHCR schreibt.

Das Mädchen Issa teilt ihr Flüchtlings-Schicksal mit Dutzenden Millionen anderen Menschen auf der Welt. Krieg, Gewalt und Unterdrückung zwangen sie, ihre Heimat zu verlassen. Nun hat die globale Vertriebenenkrise einen neuen tragischen Höhepunkt erreicht. Ende 2016 waren 65,6 Millionen Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht, es waren 300.000 mehr als Ende 2015, teilte das UNHCR am Montag in Genf mit. Niemals zuvor waren laut dem Hilfswerk so viele Menschen entwurzelt.

UN-Generalsekretär António Guterres appellierte an Regierungen und Völker, den Opfern weiter zu helfen. Der Schutz der Flüchtlinge sei eine "gemeinsame Verantwortung der Weltgemeinschaft", betonte Guterres, der bis Ende 2015 als Hochkommissar das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...