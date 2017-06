Die EU-Kommission will laut Medienbericht eine Meldepflicht für fragwürdige Steuerdeals einführen. Hintergrund ist der Skandal um die Panama Papers. Der neue Gesetzentwurf soll nun den Mangel an Transparenz beheben.

Die EU-Kommission will einem Medienbericht zufolge Anwälte, Banker und Wirtschaftsprüfer dazu verpflichten, sich am Kampf gegen Steuerflucht umfassend zu beteiligen. Sie sollen den Finanzbehörden "potenziell aggressive" Steuerdeals melden, wie die "Süddeutsche Zeitung" am Montag unter Berufung auf einen Gesetzesentwurf berichtet, den die Brüsseler Behörde am kommenden Mittwoch präsentieren will. Der Vorschlag sei ...

