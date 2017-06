Während der Autobauer Daimler einen Absatz-Rekord nach dem anderen verbuchen, kommt die Aktie der Stuttgarter nicht hinterher. Seit Jahresauftakt müssen Daimler-Aktionäre einen Kursverlust in Höhe von 7,5% verbuchen, dabei ging es alleine in den vergangenen 30 Tagen fast 4% in den Keller. Für positive Impulse könnte jetzt eine Analysten-Einstufung sorgen. Denn das US-Analysehaus...

Den vollständigen Artikel lesen ...