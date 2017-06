Das ist schon beeindruckend: Wann immer es in den letzten Monaten bei MorphoSys (ISIN DE0006632003) aus charttechnischer Sicht kritisch wurde, waren die Käufer zur Stelle. Und in der vergangenen Woche war deren Eingreifen unbedingt vonnöten. Denn auch, wenn sich die kritische Studie zu einer zu hohen Konzentration der Investoren auf nur wenige Top-Technologieaktien an der Nasdaq nicht explizit auf Biotech-Aktien bezog, wurden die einfach mit in einen Topf geworden und verkauft - und das auch in Europa.

MorphoSys, bei der es Anfang des Monats nach einem neuen Jahreshoch ohnehin zu Gewinnmitnahmen gekommen war, geriet daraufhin unter Abgabedruck, der am Donnerstag dazu führte, dass das markante Zwischenhoch vom März bei 61,36 Euro im Tagesverlauf bereits unterboten war, bevor sich ...

