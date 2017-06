Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Nach den großen Erfolgen von "Du mich auch. (K)ein Rache-Roman", "Den lass ich gleich an: (K)ein Single-Roman" und "Blonder wird's nicht: (K)ein Friseur-Roman" kommt nun endlich ein neuer Roman von Ellen Berg. Auch in dem geht's wieder richtig zur Sache - mit jeder Menge Spannung und dem gewohnt herrlich fiesen Humor. "Ich schenk Dir die Hölle auf Erden: (K)ein Trennungs-Roman" ist unser aktueller Audible-Hörbuch-Tipp von Oliver Heinze.



Sprecher: Klar, nach zehn Ehe-Jahren und zwei Kindern ist die Luft ein bisschen raus und die Leidenschaft bröckelt. Aber das, was Carina da entdeckt, hat sie von ihrem Ehemann Sven wirklich nicht erwartet.



O-Ton 1 (Ich schenk dir die Hölle auf Erden, 0:17 Min.): "Es war eine Rechnung, ausgestellt auf Dr. Jonas Wedemeyer: Romantikhotel Rosenhain, Übernachtung für zwei Personen inklusive Candlelight-Dinner, Hamam, Wellness-Duo-Massage, Deluxe-Frühstück. Und drei Flaschen Champagner in der Honeymoon-Suite."



Sprecher: Dass Sven sie betrügt und mit seiner Neuen dann auch noch genau jene romantischen Highlights genießt, die sie sich immer gewünscht hat, ist für Carina zu viel.



O-Ton 2 (Ich schenk dir die Hölle auf Erden, 0:14 Min.): "Er hat dich betrogen. 'Es ist nicht das, wonach es aussieht', begann sie wieder ihr Alles-wird-gut-Mantra zu murmeln. 'So was kann mir doch nicht passieren. So was kann uns doch nicht passieren. Niemals.'"



Sprecher: Doch es hilft alles nichts! Carina muss der Wahrheit ins Auge sehen: Der Schuft hat sie gnadenlos betrogen. Als Rache schickt sie ihn in die absolute Scheidungshölle. Und seine Neue gleich dazu.



O-Ton 3 (Ich schenk dir die Hölle auf Erden, 0:22 Min.): "Wenn eine Frau deinen Ehemann klaut, gibt es keine bessere Rache, als wenn sie ihn behalten muss. Keine Sorge, dein Karma bleibt rein, die beiden erledigen das alles selbst. Ist doch klar wie Korn, wie es läuft: Schmeiß Jonas raus, lass ihn bei seiner Geliebten einziehen, dann machen sie sich gegenseitig das Leben zur Hölle."



Sprecher: Während ihres Rachefeldzugs blüht Carina regelrecht auf. Und so stehen die Männer plötzlich Schlange - auch ihr betrügerischer Noch-Ehemann Sven. Was nun? "Ich schenk dir die Hölle auf Erden" von Ellen Berg gibt es ab sofort bei Audible als digitales Hörbuch zum Download - ungekürzt und großartig gelesen von Tessa Mittelstaedt.



Abmoderationsvorschlag:



Weitere Infos zu "Ich schenk dir die Hölle auf Erden: (K)ein Trennungs-Roman", der neuen witzig-feurige Geschichte von Ellen Berg, finden Sie auch im Internet unter audible.de/tipp.



