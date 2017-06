Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



575 Kilometer, sechs Bundesländer, 19 Etappen: Vom 24. Juni bis zum 12. Juli schwimmen mehr als 250 Amateur- und Profi-Sportler freiwillig in Staffeln die Elbe runter - und zwar vom sächsischen Bad Schandau bis Geesthacht bei Hamburg. Ein einzigartiges Projekt, denn Wissenschaftler begleiten die Schwimmer die ganze Strecke lang auf einem Forschungsboot, um die Wasserqualität der Elbe, das Algenwachstum, die Belastung mit Mikroplastik und vieles mehr zu überprüfen. Mehr über diese Mitmach-Aktion im Wissenschaftsjahr "Meere und Ozeane", das vom Bundesforschungsministerium und der Initiative Wissenschaft im Dialog ausgerichtet wird, verrät uns jetzt Helke Michael.



Sprecherin: Ein solches Event, bei dem die Elbe gleichzeitig durchschwommen und erforscht wird, ist einmalig. Natürlich geht es dabei auch, aber nicht nur um den Sport, sagt Prof. Johanna Wanka, die als Bundesforschungsministerin die Elbschwimmstaffel mit ins Leben gerufen hat.



O-Ton 1 (Prof. Dr. Johanna Wanka, 16 Sek.): "Wir wollen eigentlich zeigen, wie wichtig die Flüsse für unsere Meere und Ozeane sind. Und wir haben ja das Wissenschaftsjahr 'Meere und Ozeane' für die anderthalb Jahre jetzt ausgerufen und da ist der Slogan: 'Das Meer beginnt hier!' Und das heißt, Interesse wecken für die Bedeutung von Flüssen."



Sprecherin: Früher wäre eine Elbschwimmstaffel so jedenfalls nicht möglich gewesen, erinnert sich die Ministerin.



O-Ton 2 (Prof. Dr. Johanna Wanka, 23 Sek.): "Ich bin an der Elbe groß geworden und zu DDR-Zeiten gab es ja diese Floskel: In der DDR ist alles grau. Nur nicht die Flüsse, die sind bunt, weil da schillernd Chemikalien und anderes sich bemerkbar gemacht haben. Und heute ist die Elbe ein Fluss, in dem schon wieder Flusslachse sich angesiedelt haben, in dem es wieder Fischbestand gibt, in dem uns die Experten sagen, dass große Abschitte der Elbe, das Wasser Badequalität hat."



Sprecherin: Das belegen auch die vielen Schwimmer, die bei der Schwimmstaffel in die Elbe steigen. Zu forschen gibt es zudem genug. Deshalb begleiten Wissenschaftler die Schwimmer und nehmen Proben. Unter ihnen ist auch Prof. Martin Jekel, der an der TU Berlin im Fachgebiet Wasserreinhaltung zu sogenanntem Mikroplastik forscht, das man unter anderem in Kosmetikprodukten findet.



O-Ton 3 (Prof. Dr. Martin Jekel, 22 Sek.): "Das sind kleine Bruchstücke von Plastikkörpern. Wir nennen sie Mikroplastik, wenn sie kleiner sind als fünf Millimeter. Und diese Teilchen werden eben in die Flüsse eingetragen, durch verschiedene Prozesse weiter transportiert und können sogar im Ozean landen. Sie gehen auch in die Fresskette in Organismen über und sind deshalb also eine Gefährdung."



Sprecherin: Auch das Institut für Angewandte Geowissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie, für das unter anderem Dr. Andreas Holbach forscht, begleitet die Schwimmer.



O-Ton 4 (Dr. Andreas Holbach, 26 Sek.): "Unser Ziel ist es, einen zusammenhängenden Datensatz über die Gewässerqualität entlang dieses sehr langen Flussabschnitts der Elbe aufzuzeichnen. Und daraus möchten wir dann Einflussfaktoren auf diese Gewässerqualität ableiten. Und hier kommen zum Beispiel die großen Städte entlang der Elbe wie Dresden und Magdeburg als mögliche Schadstoffquellen in Frage. Aber auch große landwirtschaftliche Gebiete, die zum Beispiel Dünger oder Pestizide eintragen, spielen hier eine Rolle."



Sprecherin: Alle teilnehmenden Forscher erhoffen sich wichtige Erkenntnisse, wie man die Elbe aber auch andere Flüsse besser schützen kann. Das wirklich Besondere daran: An den jeweiligen Etappenzielen kann sich jeder Besucher mit den Wissenschaftlern austauschen und Fragen zu den aktuellen Forschungsergebnissen stellen. Außerdem freuen sich die teilnehmenden Schwimmer natürlich über lautstarke Unterstützung.



Abmoderationsvorschlag:



Coole Sache: Vom 24. Juni bis zum 12. Juli treffen sich Sportler und Wissenschaftler bei der längsten Freiwasser-Schwimmstaffel Deutschlands - und Sie können mit dabei sein und mitforschen. Mehr über dieses einzigartige Projekt und was Sie konkret an den 19 Etappenzielen erwartet, erfahren Sie im Internet unter Elbschwimmstaffel.de.



