Die deutsche Künstlerin Clara Morgenthau aus Voigtsdorf im Erzgebirge hat beim Guinness Buch der Weltrekorde (Guinness World Records) einen neuen Weltrekord für das Bild mit den meisten Mit-Malern angemeldet.



Das Gemälde soll eine Demonstration für gemeinschaftlichen Frieden in unserer Welt sein. Über 5.000 Menschen aus allen 177 Vereinten Nationen sollen nach dem Bild-Konzept zu einem Beitrag für das Gemeinschaftsbild gefragt werden, sowie einem Foto und einer unterschriebenen Erklärung, für das Geburtsrecht auf inneren Frieden und Weltfrieden einzustehen. Die Fotos der Mitwirkenden und die Erklärungen für inneren Frieden und Weltfrieden sollen in einem begleitenden Event-Katalog abgedruckt und auf einer öffentlichen Event-Website veröffentlicht werden. Das Motiv des ganzen Gemäldes lautet übersetzt vom Englischen: "Die ganze Welt ist eine Familie".



Die Aktion läuft drei Jahre bis zum Internationalen Yoga-Tag am 21. Juni 2020. In dieser Zeit sollen über 5000 Menschen auf der ganzen Welt zur Malerei beitragen. Das Gemälde soll auf einer quadratischen, zwischen 25 und 64 Quadratmeter großen mobilen Leinwand erstellt werden und auch auf Tour in verschiedene Länder gehen - ausgehend von Deutschland in die Nachbarstaaten Tschechische Republik, Polen, Österreich, Schweiz, Frankreich, die Benelux-Staaten und Dänemark, in Asien nach Indien, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Tibet, China, Iran, Irak, Syrien, Ägypten etc. und am Schluss wieder zurück nach Deutschland.



Die Künstlerin sagt selbst über die Aktion: "Natürlich kann solch ein Werk nicht alleine gelingen. Es wird dazu Sponsoren und Mitwirkende brauchen. Alleine die benötigten Farben werden etwas ausmachen. Ich denke da an Spezialhändler für Künstlerbedarf wie boesner oder Gerstaecker als potentielle Sponsoren für das Künstlermaterial. Die Leinwand werde ich wahrscheinlich selbst zusammen nähen können. Für die zu erstellende Event-Website wird eine Internet-Agentur benötigt und für den Event-Katalog mit allen Tausenden Mitwirkenden ebenfalls eine entsprechende Dienstleisterin. Dann wird es Mittel brauchen für die Bewerbung der Aktion durch eine professionelle PR-, Werbe- und/oder Marketing-Agentur. Für die Reise- und Transportkosten in 177 Länder und wahrscheinlich noch mehr."



Mit der Aktion will die Malerin auf ihr künstlerisches Manifest für intuitives und kreatives Malen mit der Seele hinweisen, mit den Mottos "Jeder kann malen" - "Es ist das Geburtsrecht eines jeden Menschen, innere Freude und inneren Frieden zu genießen" - "Es ist nicht so wichtig, was du tust, sondern wie du es tust " - " Es ist notwendig, deine Aufmerksamkeit nur auf das Positive in der Welt zu lenken " - " In dir gibt es einen Schatz an Fähigkeiten, den Du entdecken und leben darfst" sowie ihre Mission, mit dem Mittel der Kunst innere Freude und inneren Frieden in das alltägliche Leben von Menschen zu bringen. Ihre über die Aktion hinaus gehende Vision ist es, eines Tages das größte Gemeinschaftsbild der Welt zu malen, das vom Weltall aus und auf Google Satellite Maps als Symbol des Willens aller Menschen auf Weltfrieden gesehen werden kann. Weitere Informationen über die Künstlerin unter Link http://www.claramorgenthau.de



Sponsoren und interessierte Mitwirkende sind aufgerufen, Ihr Interesse via E-Mail über weltrekord@claramorgenthau.de mitzuteilen. Guinness World Records hat angekündigt, in den nächsten Wochen über den Antrag zu entscheiden. Sponsoren können sich jedoch bereits vorab melden. Im Falle einer Ablehnung durch Guinness World Records kündigt die Künstlerin bereits jetzt an, einen neuen Weltrekord einzureichen, dann in der Kategorie des größten Gemeinschaftsbildes, das an einem einzigen Ort gemalt wurde.



Pressekontakt: Clara Morgenthau Fine Art's Ansprechpartner: Johannes Weiß Mobil: 0174 - 1957 992