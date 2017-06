Paris, Rom, Stockholm und Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Bridge Alliance und FreeMove haben ihre erfolgreiche Partnerschaft verlängert, um es multinationalen Unternehmen (MNC) zu erleichtern ihre Mobilfunk Nutzung überall in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika sowie im Asien-Pazifik-Raum und im Nahen Osten zu harmonisieren.



Die vor mehr als zehn Jahren geschlossene Partnerschaft bedient den steigenden Bedarf von multinationalen Unternehmen, Einkauf und Inlife-Management von Mobilitätslösungen für Mitarbeiter überall auf der Welt zu vereinfachen.



Bridge Alliance und FreeMove konzentrieren sich darauf, Großkunden maßgeschneiderte Mobile Services bereitzustellen, denen eine technische und betriebliche Analyse vorausgeht und die auf Basis einer vereinfachten Vertragsstruktur implementiert werden. So liefert z.B. der Central Report, eine Monitoringlösung aus einer Hand, die Ausgaben und Nutzungsmuster mobiler User effizienter darstellt und überwacht.



Stephan Fauser, General Manager bei FreeMove, sagte: "Durch die Zusammenführung der Ressourcen zweier weltweit führender Allianzen auf dem Gebiet mobiler Dienstleistungen sind wir in der Lage, multinationalen Unternehmen ein einzigartiges Angebot zu machen, das ihnen eine noch größere Kontrolle über die Einsatzstruktur (Voice/Data Nutzung) und die Kosten Ihrer Mobile Flotte gibt."



FreeMove besteht aus vier Mitgliedern und acht Partnern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Afrika. Bridge Alliance bedient 35 Märkte im Asien-Pazifik-Raum, im Nahen Osten sowie in Afrika und wurde im Jahr 2016 von Analysys Mason zum führenden Anbieter auf dem Gebiet der Unternehmensmobilität im Asien-Pazifik-Raum ernannt. Die Partnerschaft bedient zusammen weltweit 106 Märkte und mehr als 1,2 Milliarden Mobile User.



"Wir sind hocherfreut, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit FreeMove weiter auszubauen, um unseren internationalen Unternehmenskunden einen noch besseren Service bieten zu können. "Wir werden unsere Mobilfunkprodukte und Services für unsere Kunden konsequent weiterentwickeln und die Integration mobiler Kommunikationsdienstleistungen auf einer einzigen Plattform vorantreiben.", versicherte Eileen Tan, Chief Executive Officer bei Bridge Alliance.



Über Bridge Alliance



Bridge Alliance ist die führende Allianz aus Mobilfunkgesellschaften für Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum, im Nahen Osten und in Afrika. Die Allianz deckt 35 Märkte ab, die in diesen Regionen insgesamt mehr als 1 Milliarde Nutzer bedienen. Bridge bündelt die Ressourcen der Gruppe, um sowohl Roaming-Services als auch IoT-Lösungen anzubieten, die Großkunden Innovation und Wirtschaftlichkeitsvorteile liefern.



Bridge Alliance wurde im Jahr 2016 vom unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmen Analysys Mason zum führenden Anbieter auf dem Gebiet der Lösungen für Unternehmensmobilität im Asien-Pazifik-Raum ernannt. Hier können Sie den Bericht lesen (https: //www.bridgealliance.com/report/bridge-alliance-is-named-the-leader-f or-enterprise-solutions-in-apac-by-analysys-mason/).



Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.bridgealliance.com.



Über FreeMove



FreeMove ist die führende europäische Telekommunikationsallianz, die die nationalen Ressourcen von Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia und Telia Company zu einem gemeinsamen internationalen Ansatz bündelt. Mission ist es, hochwertige internationale Mobilfunkdienste für multinationale Kunden anzubieten, indem das Know-how und die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder synchronisiert werden. Dies beinhaltet erstklassige Konnektivität (Voice/Data), vereinheitlichte kommerzielle Vereinbarungen, dedizierte Kundenbetreuung und Mehrwertservices.



Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.freemove.com



