Frankfurt - Die US-Notenbank FED hat zur Wochenmitte ein weiteres Mal den Leitzins angehoben, so die Experten von Union Investment.Im vierten Schritt seit der Finanzkrise sei die FED Funds-Rate um 25 Basispunkte auf nunmehr - je nach Bonität des Kontrahenten - 1,0 bis 1,25 Prozent erhöht worden. Der Zinsschritt, der am Markt erwartet worden sei, sei im FOMC mit nur einer Gegenstimme verabschiedet worden. Zur Begründung habe die FED auf die solide Entwicklung am US-Arbeitsmarkt verwiesen. Zudem sei die gesamtwirtschaftliche Projektion für das laufende Jahr leicht angehoben worden. FED-Chefin Janet Yellen habe kommuniziert, dass aus Sicht der FED weitere stetige Zinsanhebungen unter Abwägung unterschiedlicher Risiken sinnvoll seien. Die Inflationsentwicklung, die derzeit unter der von der FED gesteckten Zielmarke von 2 Prozent liege, wolle die Notenbank aufmerksam beobachten.

