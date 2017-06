FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.06.2017 - 11.00 am



- CITIGROUP CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3400 PENCE - 'BUY' - CS CUTS INTERCON. HOTELS TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 4600 (4500) PENCE - DEUTSCHE BANK REINITIATES RECKITT BENCKISER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 8500 PENCE - GOLDMAN CUTS BERENDSEN TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1200 (1070) PENCE - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 495 (519) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES CAPITA GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 750 (465) PENCE - MACQUARIE CUTS ANGLO PACIFIC PRICE TARGET TO 185 (190) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 850 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1510 (1530) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 640 (670) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (4100) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1215 (1175) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE RAISES CARETECH PRICE TARGET TO 470 (458) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 449 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1202 (1095) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PAYSAFE PRICE TARGET TO 575 (465) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.