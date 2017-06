"Kundenbeziehungen, Service und Kundenbetreuung sind extrem wichtig für uns, und wir möchten unseren Kunden einen besseren Service bieten als je zuvor. Deshalb haben wir kürzlich das US Verkaufs- und Service Team erweitert", sagt Paul Godwin, President & CEO von Battenfeld-Cincinnati USA. Als neuer Director of Sales des Unternehmens wurde Marko Koorneef verpflichtet. Er bringt 25 Jahre Erfahrung in Management und Verkauf bei weltweit agierenden Produktionsunternehmen der Kunststoffindustrie mit.

Neu zum Team gestoßen ist auch Michael Ferlic, der sich bei Battenfeld-Cincinnati USA als Sales Manager vorwiegend ...

