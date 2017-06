NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 10,30 Euro angehoben. Die Papiere von RWE und der Eon-Abspaltung Uniper seien zuletzt besonders gut gelaufen, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Montag. Nun sei es aber an der Zeit, sich auf die Eon-Aktie zu konzentrieren. Dank Schuldenabbau und Kostensenkungen könnte der Energiekonzern in puncto Free Cashflow und Dividenden positiv überraschen./ag/edh

ISIN DE000ENAG999

AXC0103 2017-06-19/11:19