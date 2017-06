Unterföhring (ots) -



- Bei Xavier Naidoo zu Gast sind Nicole, Joel Brandenstein, Heinz Rudolf Kunze und SEVEN - Aus 25 Songs können sich die Zuschauer ihren Musikwunsch erfüllen lassen - Der Zuschauer, der ausgewählt wird und dessen Wunschtitel am besten ankommt, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit einem der Stars zu gewinnen - Dritte Show am 23. Juni um 20.15 Uhr live und exklusiv auf Sky 1 und Sky Go sowie auf Abruf ab 24. Juni über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket



19. Juni 2017 - Es ist das sommerliche Juni-Musikhighlight: die dritte Show von "Xaviers Wunschkonzert Live" am Freitag, 23. Juni um 20.15 Uhr auf Sky 1 steht ganz im Zeichen des Sommers. Bei der Liveshow musizieren diesmal Schlagersängerin und Grand-Prix-Siegerin Nicole, Popmusiker und YouTube-Star Joel Brandenstein, Musiker und Schriftsteller Heinz Rudolf Kunze sowie der Schweizer R&B-Sänger SEVEN gemeinsam mit Gastgeber Xavier Naidoo auf der Mannheimer Studiobühne.



Die Künstler müssen sich den Songwünschen der Sky Zuschauer stellen und diese ohne Netz und doppelten Boden, nur in Begleitung einer Band live performen.



Folgende Songs stehen am Freitag in "Xaviers Wunschkonzert Live" zur Auswahl:



1. 20.000 Meilen (von Xavier Naidoo) 2. Amoi seg' ma uns wieder (von Andreas Gabalier) 3. Bevor du gehst (von Xavier Naidoo) 4. Das Paradies ist hier (von Heinz Rudolf Kunze) 5. Dein ist mein ganzes Herz (von Heinz Rudolf Kunze) 6. Diese Liebe (von Joel Brandenstein) 7. Ein bisschen Frieden (von Nicole) 8. Einer liebt immer mehr (von Joel Brandenstein) 9. Flieg' nicht so hoch, mein kleiner Freund (von Nicole) 10. Für die Seele (von Nicole) 11. Hold Me Now (von Johnny Logan) 12. In Dein Herz (von Tim Bendzko) 13. Ist da jemand (von Adel Tawil) 14. Mit Leib und Seele (von Heinz Rudolf Kunze) 15. Papa Was A Rollin' Stone (von The Temptations) 16. Rockin' In The Free World (von Neil Young) 17. Schwarzweiss (von Joel Brandenstein) 18. Skin (von Rag'n' Bone Man) 19. Space Oddity von David Bowie) 20. Tears In Heaven (von Eric Clapton) 21. Thank You Pain (von Seven) 22. Trick! (von Seven) 23. Walking With You (von Seven) 24. Was wir alleine nicht schaffen (von Xavier Naidoo) 25. You're The Voice (von John Farnham)



Sky Zuschauer können ihren Musikwunsch auf www.sky.de/xavier einreichen und haben die Chance, dass dieser live in der Show erfüllt wird. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen per Live-Schalte in die Show gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit einem der Künstler zu gewinnen.



Und darum geht's:



Xavier Naidoo und seine vier Gäste stellen sich in einem Mannheimer Club einer Herausforderung, die es so im deutschen Fernsehen noch nicht gab: Sky Zuschauer wählen während der Show Songs aus, die nur wenige Minuten später in "Xaviers Wunschkonzert Live" mit Band gesungen werden. Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel aus unterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinem eigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werden zu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließend aus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinen Musikwunsch erfüllen lassen. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einem seiner Gäste zu gewinnen. Durch die mehrteilige Live-Showproduktion von Naidoo Entertainment im Auftrag von Sky Deutschland führt neben Xavier Naidoo Sky Moderatorin Esther Sedlaczek.



Über Nicole:



Die Bilder sind unvergessen, ihre Stimme ging um die Welt: Nicole mit ihrer weißen Gitarre, wie sie sich 1982 in die Herzen Europas singt und mit "Ein bisschen Frieden" den Eurovision Song Contest gewinnt. Längst ist aus der jungen Sängerin die Grand Dame des deutschen Schlagers geworden. Mit ihrem neuen Album "12 Punkte!" stieg die Sängerin direkt in die Top20 der deutschen Albumcharts ein. Nicoles deutschsprachige Hommage an alle Interpreten und deren Songs, mit denen diese ausgewählten zwölf großartigen Künstler in den vergangenen 60 Jahren ihr Land repräsentiert und den Eurovision Song Contest gewonnen. Weitere Infos auf http://www.nicole-4-u.de/



Über Joel Brandenstein:



Ein Künstler mit unverwechselbarer Stimme, unterlegt mit handgemachten Eigenproduktionen. Der Düsseldorfer Joel Brandenstein begann seine Musikkarriere mit der Veröffentlichung seiner Songs im Internet. 2011 startete er seinen eigenen YouTube-Kanal und veröffentlichte darüber zahlreiche Internetvideos mit deutsch- und englischsprachigen Balladen und Coverversionen. Sein erster veröffentlichter Song "Diese Liebe" stieg im Dezember 2014 noch ohne Label prompt auf Platz 18 der offiziellen deutschen Single-Charts ein. Auch sein zweiter Song, "Grenzenlos", schaffte es auf Anhieb in die Top 20. Mit seinem neuen Soloalbum "Emotionen" schoss er direkt auf Platz eins der offiziellen Album-Charts. Weitere Informationen: https://www.youtube.com/user/joelbrandenstein



Über Heinz Rudolf Kunze:



Der Sänger und Autor aus Hannover kann auf eine bewegte Biografie zurückblicken: 1980 begannt seine Musikerkarriere mit dem ersten Erfolg beim deutschen Pop-Nachwuchs-Festival in Würzburg. Seit nun mehr als 30 Jahren rockt der Musiker, Germanist, Literat, Übersetzer und Musikjournalist die Bühnen der Bundesrepublik. Seine unzähligen Hits wie "Dein ist mein ganzes Herz", "Lola", "Mit Leib oder "Wenn du nicht wiederkommst" machten ihn berühmt. Über zwanzig Alben später steht der Rockmusiker, der mit seinen Liedern besonders Leidenschaft verkörpert, noch immer mit seiner Band "Verstärkung" auf der Bühne und veröffentlicht weiterhin Bücher über Politik, Heimat und seine Liebe zur Musik. Weitere Infos auf http://heinzrudolfkunze.band/



Über SEVEN:



Der Schweizer Vollblutmusiker SEVEN startete sein Debüt im Jahre 2002. Seit 15 Jahren geht er unbeirrt seinen musikalischen Weg, veröffentlichte zahlreiche Alben, bekam fünf Gold Awards, spielte über 1000 Konzerte und machte sich als Soul- und Funk-Sänger einen Namen. Mittlerweile steht das zehnte Album von SEVEN mit dem Titel "4COLORS" an. Das im Juli erscheinende Werk beinhaltet vier verschiedene Farben, welche vier verschiedene Genres und komplett eigene Stimmungen präsentieren. Der rote Track "Trick!" ist außerdem Titelsong der Sky 1 Eigenproduktion "Miss Wildcard - Beauties Undercover". Weitere Infos auf sevenmusic.de



