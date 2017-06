Die nächste Killer-App? >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » China macht bei E-Autos Druck und RHI... » Inbox: Sturm auf Windkraft... Der Aktionär Die nächste Killer-App? Sprache! Wer ist in Gefahr? Marken! Gutes Erklär-Video von Scott Galloway, weshalb die Bedeutung von Marken im Zeitalter von Amazon Alexas, Siri und Co drastisch sinken wird. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Agrana lädt zur Betaexpo >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout-AUT: CA Immo und Post... » BSN Spitout-AUT: Telekom und RHI drehen... Agrana Besucht uns bei der BETAEXPO am 22. Juni ab 8:30 am Südplatz der AGRANA Zuckerfabrik in Tulln....

Den vollständigen Artikel lesen ...