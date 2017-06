Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin/Frankfurt am Main (pts016/19.06.2017/11:00) - Über 30 Millionen Menschen in Deutschland leiden an beratungsintensiven Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder Depression. Neben der medikamentösen Therapie ist häufig auch eine Umstellung der Lebensgewohnheiten notwendig. Das von dem Berliner Diplom-Biologen Thomas Stuke entwickelte Konzept "PatientCare" will Patienten und Angehörige durch gezielte Informationen und eine kontinuierliche Online-Begleitung motivieren, diese für den Therapieerfolg wesentlichen Änderungen in ihren Alltag zu integrieren. Informationen zu Erkrankung und Therapieverlauf ergänzen das Angebot. Zur Umsetzung des Konzepts hat Stuke auf https://www.aescuvest.de eine Finanzierungskampagne gestartet. Interessierte können sich ab einem Investment von 250 Euro daran beteiligen. Neutrale Informationsquellen fehlen "Ich habe in meinem persönlichen Umfeld erfahren müssen, wie schwer es Patienten und Angehörigen fällt, sich nach einer Diagnose neutral und umfassend zu informieren", erklärt Thomas Stuke. "Im Internet finden Betroffene alle möglichen Inhalte und Meinungen, können diese jedoch meist nicht einordnen. Was davon trifft auf mich zu? Welche Quellen sind vertrauenswürdig? Was kann ich konkret tun, um das Risiko von Folgeerkrankungen zu senken? Und wie kann ich meinen Partner bei einer anstehenden Therapie unterstützen? Da mir in all meinen Jahren in der Gesundheitswirtschaft keine solche neutrale Informationsquelle begegnet ist, habe ich damals beschlossen, selbst etwas zu tun. Daraufhin habe ich Mitstreiter gesucht und mit der Entwicklung von PatientCare begonnen." Im Zentrum des Angebots: Die Website http://www.aktiv-plattform.de , auf der Informationen, Erklärvideos und Trainingseinheiten bereitgestellt werden. Eine medizinische Fachredaktion sowie Kooperationen mit Fachgesellschaften und Patientenorganisationen werden für die notwendige Qualität der Inhalte sorgen. Ärzte in Deutschland: Nur acht Minuten Zeit für Patienten Im Schnitt haben Ärzte in Deutschland nur rund acht Minuten Zeit für einen Patienten. Zu wenig, findet Stuke, um gerade bei beratungsintensiven Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder bei schwerwiegenden Diagnosen wie Krebs eine angemessene Betreuung zu ermöglichen. Gerade die Angehörigen spielten bei der erfolgreichen Anpassung von Lebensgewohnheiten wie Bewegung und Ernährung eine große Rolle. "Viele Erkrankungen können Familien und Paare nur als Team meistern. Mit unserem Angebot wollen wir beide, Patienten und Angehörige, so entlasten, dass sie die neue Situation bewältigen können." Für Entlastung sorge das Konzept auch bei den behandelnden Ärzten, die sich so auf die Behandlung konzentrieren könnten und ihre Patienten gleichzeitig bei der Information und Motivation in guten Händen wissen. "Gespräche mit Ärzten haben gezeigt, dass sie unser Angebot weiterempfehlen würden. Aus der langjährigen Erfahrung in der Gesundheitswirtschaft heraus glauben wir, mit PatientCare und der aktiv-plattform eine wichtige Informationslücke zu schließen", so Thomas Stuke. Vertrieb über Arztpraxen Finanziert wird das Angebot von den Nutzern. Patienten zahlen jährlich 34 Euro für die Bereitstellung der Inhalte unter http://www.aktiv-plattform.de . Als Multiplikatoren und Vertriebspartner dienen die behandelnden Ärzte. PatientCare mietet in den Praxen eine kleine Fläche zur Platzierung eines Aufstellers, der über das Angebot informiert. Dr. Alexander Riad, Chefarzt Innere Medizin und Kardiologie am DRK-Krankenhaus Teterow, bescheinigt dem Vertriebsmodell gute Erfolgsaussichten: "Ein Konzept, wie es die aktiv-plattform bietet, kann entscheidend zum Therapieerfolg beitragen. Ich gehe davon aus, dass das Angebot in den Arztpraxen auf großes Interesse und ein breites Nutzerfeld trifft und somit auch bei Patienten und Angehörigen erfolgreich sein wird." Die Kampagne läuft in den kommenden zwölf Wochen auf aescuvest und ist ab einer Summe von 100.000 Euro erfolgreich. Interessierte können sich bereits mit 250 Euro unter https://www.aescuvest.de/patientcare beteiligen. Neben der Entwicklung der Plattform sollen die Inhalte für mehrere Erkrankungsfelder aufbereitet werden, darunter Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Rückenschmerzen. (Ende) Aussender: aescuvest GmbH Ansprechpartner: Dr. Patrick Pfeffer Tel.: +49 69 25474164-4 E-Mail: presse@aescuvest.de Website: www.aescuvest.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170619016

