Bosch baut für rund eine Milliarde Euro eine neue Chipfabrik in Sachsen. Der Freistaat habe sich in einer globalen Ausschreibung durchgesetzt, erklärt das Unternehmen. Entstehen sollen in dem Werk vernetzte Geräte.

Der Technologiekonzern Bosch baut in Dresden eine neue Halbleiterfabrik. Die Investition belaufe sich auf insgesamt eine Milliarde Euro, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Bis zu 700 Arbeitsplätze sollen entstehen. "Die neue Fertigung für Halbleiter ist die größte Einzelinvestition in der mehr als 130-jährigen Geschichte von Bosch", sagte Unternehmenschef Volkmar Denner.

"Der Wirtschaftsstandort Dresden bietet uns für den Ausbau unserer Halbleiterkompetenz gute Voraussetzungen", erklärte Bosch-Geschäftsführer Dirk Hoheisel am Montag in Berlin. "Der Wirtschaftsstandort Dresden bietet uns für den Ausbau unserer Halbleiterkompetenz gute Voraussetzungen". Man ...

