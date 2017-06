Unterföhring (ots) -



Aufhören, wenn es am Schönsten ist: Joko & Klaas öffnen am Dienstag, 20. Juni, um 22:10 Uhr auf ProSieben im "CIRCUS HALLIGALLI" zum letzten Mal ihre Manege des Wahnsinns. Show-Freundin Palina Rojinski bringt die emotionalsten Momente aus 136 Sendungen mit, Rapper Casper feiert eine musikalische Weltpremiere.



Nach neun Staffeln beenden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre wöchentliche Show, die Fernsehgeschichte schrieb. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Neun Staffeln 'CIRCUS HALLIGALLI' bedeuten 136 Folgen wahnsinniges Fernsehen wie es nur Joko & Klaas liefern können. Mit der letzten Circus-Vorstellung endet eine Show, die sich ihren Eintrag in den Geschichtsbüchern des Fernsehens längst gesichert hat. Und der Wahnsinn wird nicht enden: ProSieben, Joko & Klaas werden auch die nächsten Jahre gemeinsam TV-Geschichte schreiben. Wir freuen uns auf 'DIE BESTE SHOW DER WELT' und 'Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt'. Zusammen mit Joko & Klaas entwickeln wir außerdem weitere neue Shows für ProSieben."



Wissenswertes, Kurioses und Absurdes aus 136 Folgen "CIRCUS HALLIGALLI":



- Wie alles begann: ProSieben zeigte die erste Folge am 25. Februar 2013.



- Binge-Watching á la HalliGalli: Alle Folgen am Stück fesseln 4 Tage, 16 Stunden und 30 Minuten vor dem Fernseher. Ohne Pause.



- Die zweitbeste Show der Welt hat den wichtigsten Medienpreis verliehen: Insgesamt zehn Goldene Umbertos wurden überreicht. Unter den Preisträgern sind Ex-BVB-Kicker Kevin Großkreutz, der Berliner "U-Bahn-Ficker", das Spaßbad Schwapp in Fürstenwalde und die Funke Mediengruppe.



- Wahnsinn mit Haltung: Das Video mundaufmachen zum Thema Fremdenhass in sozialen Netzwerken wurde über 5,45 Millionen Mal angeschaut. Es ist das meistgeklickte HalliGalli-Video auf YouTube. (Stand: 19. Juni 2017)



- Ein echter Bestseller: Die von Joko eigens für Klaas verfasste Autobiographie "Ich bin dann mal Kult" wurde über 100.000 Mal bestellt. Mit einer ISBN-Listung wäre dieses literarische Meisterwerk mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Bestseller-Listen aufgestiegen.



- Duo zum Vernaschen: "CIRCUS HALLIGALLI" ist die einzige deutsche Fernsehsendung mit eigenen Schokoladen von Ritter Sport. Zum RED NOSE DAY erschienen die limitierten Editionen "Vollmilch-Randale mit Flakes" und "Joghurt-Klatsche mit Crunch".



- Dauergast mit Bonuskarte: Schauspieler Matthias Schweighöfer nahm insgesamt acht Mal auf dem Circus-Sofa Platz.



- Wünsche der HalliGalli-Gäste, die gerne erfüllt wurden: Für ihren zehnminütigen Backstage-Aufenthalt bestand eine Band auf ein Dart-Set und einen Billard-Tisch. Zusätzlich wurden ihnen kurz vor ihrer Performance frische Unterhosen gebügelt. Andere Bands forderten mal Schuhsohlen aus Lammfell, mal einen speziellen Honig für 60 Euro. Dieser stand nach der Show unangetastet in der Garderobe. Er schmeckt übrigens wie jeder andere Honig auch.



- Stars in der Manege: In 136 Folgen besuchten über 400 große deutsche Prominente, die Besten der Musikszene und Hollywood den Circus. Eine Auswahl: Helge Schneider, Ellie Goulding, One Republic, Peer Steinbrück, Metallica, Kings Of Leon, Jared Leto, 30 Seconds To Mars, Kermit & Miss Piggy, Cameron Diaz, Lenny Kravitz, Elyas M'Barek, Marius Müller Westernhagen, Jim Carrey, Jason Segal, Herbert Grönemeyer, Jürgen von der Lippe, KIZ, Lena Meyer-Landrut, Wladimir Klitschko, Samuel L. Jackson, Jennifer Lawrence, R2D2, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, David Coulthard, Ryan Reynolds, Ben Stiller, Owen Wilson, Sacha Baron Cohen, Ashton Kutcher, Udo Lindenberg, Otto Waalkes, Billy Talent, Red Hot Chili Peppers, Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Justin Timberlake, Colin Firth, Rene Zellweger, Alicia Keys, Benedict Cumberbatch, Robbie Williams, Green Day, Olli Dittrich, Bela B, Drew Barrymore, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ed Sheeran, Thomas Gottschalk, Die Toten Hosen, Katy Perry, Dwayne "The Rock" Johnson, Zac Efron, ...



- Wahnsinnige Wegbegleiter: Palina Rojinski, Olli Schulz, Oma Violetta, Evil Jared, Udo Walz und Oliver Kalkofe begleiten Joko & Klaas seit vielen Jahren.



- Der heimliche Star: Putzfrau Sabine bleibt Joko, Klaas und dem Team erhalten. Seit Juni arbeitet sie als Kreativkraft bei Florida TV, der Produktionsfirma von "CIRCUS HALLIGALLI".



- Kreativworkshop: An den Bauchbinden arbeitete das gesamte HalliGalli-Team. Jeder konnte Vorschläge einreichen, die Besten schafften es in die Show. Intern wurde die "Bauchbinde des Monats" gekürt.



- Auf den Circus: Die Studio-Bar diente nicht nur als Kulisse - sie war mit echtem Alkohol gefüllt und wurde nach Aufzeichnungen gerne aufgesucht. Joko & Klaas saßen dann auf einen Whisky mit dem Team zusammen.



Die letzte Folge "CIRCUS HALLIGALLI" am Dienstag, 20. Juni 2017, um 22:10 Uhr, auf ProSieben



Hashtag zur Show: HalliGalli



