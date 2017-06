LE BOURGET (dpa-AFX) - Dem US-Flugzeugbauer Boeing winkt ein Großauftrag aus China. Der Flugzeugfinanzierer der China Delevopment Bank, CDB Aviation, will 52 Mittelstreckenjets der 737-MAX-Reihe und acht Langstreckenjets des Typs 787-9 "Dreamliner" kaufen, wie Vertreter beider Unternehmen am Montag nach der Unterzeichnung eines Vorvertrags auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris ankündigten. Bei zehn der Mittelstreckenjets handelt es sich um die erst am Morgen vorgestellte, gestreckte Version 737-MAX-10 für bis zu 230 Passagiere.

Insgesamt kommt der Großauftrag laut Preisliste auf einen Gesamtwert von 7,4 Milliarden US-Dollar (6,6 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich./stw/she

