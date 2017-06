Frankfurt - Die Partei des französischen Staatspräsidenten hat beim entscheidenden Wahlgang mit der Partnerpartei Modem die absolute Mehrheit erreicht, allerdings mit 291 nicht so viele Sitze wie erwartet/befürchtet erhalten, so die Analysten der Helaba.Die Wahlbeteiligung habe nur bei 43 Prozent gelegen. Jetzt könne Macron die nötigen Reformen in Frankreich auf den Weg bringen und der europäischen Idee neuen Schwung verleihen.

