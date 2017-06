Paris - Ossiam, der spezialisierte Smart-Beta-Anbieter und Tochtergesellschaft von Natixis Global Asset Management (NGAM), ändert mit Wirkung ab heute die Benchmark für seinen Ossiam US Minimum Variance NR ETF (ISIN LU0599612685/ WKN A1JH1Y, 1C EUR ACC; ISIN LU0599612412/ WKN A1JH1X, 1C USD ACC), sodass nun auch Environment-Social-Governance-Kriterien (ESG) geprüft werden, so Ossiam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

