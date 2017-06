WIEN/WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach gescheiterten Verkaufsgesprächen will die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) ihre polnische Tochter Raiffeisen Bank Polska nun an die Börse bringen. Man beabsichtige, im Zuge eines Initial Public Offerings (IPO) Aktien der Polbank an der Warschauer Börse zu platzieren, wie das Unternehmen am Montag in Wien mitteilte.

Beim Erwerb der Polbank-Anteile hatte die RBI der polnischen Finanzaufsicht zugesichert, 15 Prozent der Aktien für den öffentlichen Handel freizugeben. Bis wann die Notierung erfolgen soll und welcher Stückpreis dabei angestrebt wird, gab die Bank nicht bekannt. Konditionen und Zeitplan seien von den Marktbedingungen abhängig, hieß es lediglich. 2016 sollte die Tochter noch an die polnische Privatkundenbank Alior verkauft werden. Die Verhandlungen scheiterten jedoch zum Ende des Jahres./kro/jha/she

ISIN AT0000606306

AXC0115 2017-06-19/11:44