Wie lange beschäftigen sich Führungskräfte mit ihrem Veränderungsprojekt im Vorfeld, bevor sie ihre Mitarbeiter informieren und ihr Erarbeitetes vorzeigen? Meist zieht sich der Prozess über Monate hin, es werden Workshops organisiert und zahlreiche Meetings abgehalten, bis die neue Vision und die Ziele feststehen. Nach unzähligen Wochen harter Arbeit ist es endlich so weit: Das Management informiert die Belegschaft. Dies läuft häufig so ab: Bei einer Abteilungsversammlung wird eine Powerpoint-Präsentation gehalten. Kurz und knapp und mit rationalen Argumenten werden die Mitarbeiter über die Veränderung in Kenntnis gesetzt. "Das muss jetzt nur noch gelebt werden", ist eine häufige Aussage gegenüber der Belegschaft. Doch die Veränderung kommt nicht in Gang. Das Management wundert sich, dass die Teams nicht gleich begeistert mitgehen. Sie fragen sich: Warum weigern sich eigentlich die Mitarbeiter? Warum wollen sie es nicht verstehen? Dabei vergessen die Führungskräfte oft gänzlich, wie viel Zeit sie selbst als Management-Team benötigt haben, den neuen Weg zu verstehen. Eine kurze Ansage und Erklärung des ...

