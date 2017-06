Derzeit sind die Gleichtaktdrosseln mit Induktivitätswerten von 11, 22, 51 und 100 µH mit einer Toleranz von 30 % in Bauform 1812 (4,5 mm x 3,2 mm) lieferbar. Die CUW43-Drosseln verfügen über eine gute Rauschunterdrückung und finden besonders in Automotive-CAN-Bussystemen und in Signalleitungen von Flex-Ray-Bussystemen Anwendung. Der Betriebstemperaturbereich ist mit -40 °C bis 125 °C spezifiziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...