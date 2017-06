Berlin/Istanbul (ots) - BluTV, der führende Video-on-Demand Dienst der Türkei ist jetzt auch außerhalb der Türkei verfügbar. So erreicht BluTV ca. 4 Millionen Türken bzw. Türkischstämmige in Deutschland und Europa. BluTV ist in Europa über Apple- bzw. Android-Apps und über die Webseite verfügbar. Desweiteren plant das Unternehmen in den nächsten Monaten Apps für SmartTVs in ganz Europa.



Neben hunderten von türkischen Filmen und Fernsehserien können die Kunden auch Eigenproduktionen in Europa ansehen. Drei BluTV Originals Masum (Innocent), Sahipli (Possessed) und Calinmis Hayatlar (Stolen Lifes) sind seit Anfang 2017 nur bei BluTV zu sehen und sorgten für Schlagzeilen in der türkischen Presse und für großes Interesse bei internationalen Lizenznehmern.



Über BluTV:



BluTV ist ein Unternehmen der Dogan Gruppe, der größten Mediengruppe der Türkei. Das Unternehmen wurde 2015 in Istanbul gegründet und wächst zu der führenden globalen Plattform für türkische Serien und Filme. Neben des neuen Streaming-Dienstes für Türken im Ausland bietet das Unternehmen mit BluTV Arabic einen arabischen Dienst. Türkische Serien gehören zu den meistgesehenen Serien in der Prime Time im Mittleren Osten, Nordafrika und Lateinamerika. So plant das Unternehmen die nächste Expansion nach Lateinamerika.



