Jubiläum bei den Trödlern! Die 600. Episode des RTL II-Trödeltrupps führt nach NRW. Dort wartet ein ganz besonderer Fall auf das Team: Dekorateur Hermann (57) sitzt auf rund 40.000 Euro Schulden - und auf jeder Menge Trödel. Über mehrere Lagerhallen verteilt, findet man zahlreiche eingemottete Liebhaberstücke. Zeit für die RTL II-Trödelprofis Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan einzugreifen!



Hermann (57), das Oberhaupt der Familie, ist der geborene Dekorateur und ein leidenschaftlicher Sammler. Für große Kaufhäuser und Unternehmen hat der Rheinländer jahrzehntelang Ausstellungen und Aktionen hergerichtet und geschmückt. Doch plötzlich gingen die Aufträge und damit auch die Einnahmen zurück. Jetzt steht die Familie mit dem Rücken zur Wand.



Die Sammelleidenschaft Hermanns führte zu fünf komplett gefüllten Lagerhallen mit einer Fläche von fast 3000m². In diesem schieren Wust an Trödel finden sich unter anderem Stofftiere in Originalgröße, mannshohe Filmfiguren, meterlange Carrera-Rennbahnen, Rikschas, Deko-Blumen, Pocket-Bikes oder Traversen - Hermann kann so einige Kuriositäten sein Eigen nennen.



Doch die Mieten für die Hallen wachsen der Familie über den Kopf: Rund 40.000 Euro Schulden haben sich angehäuft. Jetzt muss dringend gehandelt werden! Ex-Dekorateur Jörg (75), ein guter Freund der Familie, hat die Notbremse gezogen und die Trödelexperten Otto, Mauro und Sükrü eingeladen. Zusammen wollen sie Hermann davon überzeugen, einen Teil seines Sammelsuriums zu verkaufen. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn Trödelliebhaber Hermann gibt nur ungern die Kontrolle über seinen Schatz ab.



Ausstrahlung am Montag, 20. Juni 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II



