Köln (ots) - Wer von den 17 Millionen BU-Versicherten in Deutschland berufsunfähig wird und seine Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch nehmen möchte, hat in aller Regel größere Probleme. Die BU-Versicherung zahlt nicht. Folgende Fragen stellen sich: Welche Ansprüche aus meinem BU-Versicherungsvertrag habe ich? Welche Pflichten muss ich im Leistungsfall erfüllen? Wie wird die Schadenmeldung richtig ausgefüllt? Was kann ich nach der Ablehnung meiner Ansprüche machen, wie komme ich an mein Geld?



Der Versicherungsvermittler verweist auf die Sachbearbeitung der Versicherungsgesellschaft, die Versicherer lehnen in vielen Fällen die BU-Ansprüche zunächst einfach ab (nach einer internen Studie der hc consulting AG 79 %), ein Rechtsanwalt kostet sofort bares Geld. Wer berät jetzt den Versicherungskunden?



Wer hilft?



Diesen "luftleeren Raum" besetzt die hc consulting AG (www.bu-beratung.org). Die gesamte Beratung ist zu 100 % kostenlos und wird aus den bereits bezahlten Verwaltungskosten des einzelnen Versicherungsvertrages bezahlt. Dieses System der sogenannten Maklerusancen ist seit Jahrzehnten Standard. Der traditionsreiche Versicherungsmakler hat sich auf das Feld der problematischen BU und PKV-Leistungsfälle spezialisiert.



Damit bietet die hc consulting AG (www.hcconsultingag.de) eine weitere kostenlose Dienstleistung für Versicherte an. Mit dem kostenlosen PKV-Tarifwechsel gem. § 204 VVG wurden bereits Maßstäbe gesetzt und die Marktführerschaft übernommen.



Das Ziel aus Sicht des Anbieters ist immer eine langfristige Kundenbindung, und das gelingt nur mit zufriedenen Kunden. Lediglich 6 % der Versicherten machen vom jederzeit möglichen Kündigungsrecht der erforderlichen Maklervollmacht Gebrauch. So profitieren beide Seiten gleichermaßen: Der Kunde erhält eine individuelle und professionelle Beratung auch bei schwierigen Themen, der Versicherungsmakler hat eine breite und langfristige Basis für seine Arbeit. Ein Versicherungsmakler wie die hc consulting AG steht rechtlich auf der Seite seines Versicherten und muss auch deshalb unabhängig von der Versicherung und im Interesse des einzelnen Kunden beraten.



Pressekontakt: Sigrid Halm hc consulting AG Friesenstraße 30 50670 Köln 0221 37991961 www.bu-beratung.org