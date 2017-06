Hamburg/Münster (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



HYGGE - Das Wort "Hyggelig" (ursprünglich dän. und norw., eingedeutscht (hyggelig) oder, wohl in Analogie zu hügelig)), ist ein im Dänischen und Norwegischen häufig verwendetes Adjektiv, das wörtlich "gemütlich", "angenehm", "nett" und "gut" bedeutet. Darüber hinaus wird der Begriff auch sonst ausschließlich für positive Empfindungen benutzt, im Sinne von "geborgen", "beschützt", "malerisch", "herzerwärmend" oder "freundschaftlich".



HYGGE - Das Gefühl



Es sind die einfachen Dinge des Lebens, die wirklich glücklich machen: Zeit mit Familie und Freunden, Sonne im Gesicht, ein Stück Blaubeerkuchen. Die Dänen wissen, was gemeint ist. Sie gehören, wissenschaftlich erforscht, zu den glücklichsten Menschen der Welt - denn sie haben "hygge". "Hygge" subsummiert Worte wie Gemütlichkeit, Zusammensein, Familie, Freundschaft, Heimat und Geborgenheit. "Hygge" ist nicht nur ein Wort, es ist ein besonderes Lebensgefühl. Es ist das Gefühl dieser Zeit, das Gegenstück zu Digitalisierung und allgemeiner Beschleunigung des Lebens.



HYGGE - Das Magazin



Das neue Magazin HYGGE bringt dieses Lebensgefühl nach Deutschland. Es feiert die Freude am Zusammensein und den Moment des einfachen Glücks. Das Magazin ist in vier Rubriken aufgeteilt. In 'Zusammen sein' werden Geschichten erzählt, die das Lebensgefühl von HYGGE erklären. Von Ferien mit Freunden, von der Freude am Singen und von einem besonderen Moment beim Wandern in den Bergen. In 'Verwöhnt werden' dreht sich alles um gemeinsames Kochen, Essen und Genießen. In der Rubrik 'Zuhause sein' wird in den Farben Skandinaviens geschwelgt, und über einen Sonntag im Bett geschrieben. In 'Draußen sein' geht es aufs Fahrrad, am Lagerfeuer wird Stockbrot gemacht. Optisch setzt HYGGE auf emotionale Fotografie und moderne klare Layouts.



HYGGE wird sechs Mal jährlich erscheinen. 2017 sind drei Ausgaben geplant: am 21. Juni, am 13. September und am 8. November. Das Magazin hat einen Heftumfang von durchschnittlich 164 Seiten. Der Copypreis beträgt 5 Euro.



HYGGE - Der Glücksforscher



Meik Wiking, Leiter des Kopenhagener Instituts für Glücksforschung und Autor des Buches "Hygge - Ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht", über den Kern des Begriffs "hygge" und inwieweit "hygge" ein besseres Leben ermöglicht:



"Bei Hygge geht es um das Streben nach Glück im alltäglichen Leben. Sich mit Menschen zu umgeben, die Sie lieben, ist zwar ein enorm wichtiger Bestandteil von Hygge, Sie können aber auch selbst hyggen. Im Grunde genommen geht es darum, dass Sie nett zu sich selbst und zu anderen sind, indem Sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl sowie Dankbarkeit dafür empfinden, was da ist. Hygge verlangt nichts von Ihnen, außer Freude über den gegenwärtigen Moment zu verspüren."



"Immer mehr Menschen suchen nach der 'richtigen' Art zu leben, dem bestmöglichen Lebensstil, der sie glücklich macht. Hygge schreibt Ihnen nicht vor, was Sie tun sollen oder was das Beste ist, sondern nur, wie Sie es tun sollen - mit Freude. Seien Sie zusammen mit Menschen, die Sie lieben, seien Sie dankbar für das, was da ist, seien Sie nett zu sich selbst und zu anderen - all das trägt enorm zu Ihre Lebensqualität bei. Und vergessen Sie den Kuchen nicht!"



HYGGE - Die Umfrage



HYGGE hat zum Erscheinen seiner ersten Ausgabe eine Umfrage in Auftrag gegeben - mit dem Ziel, herauszufinden, wie "hyggelig" die Deutschen sind. Das Ergebnis: Für 90 Prozent der befragten Frauen sind persönliche Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse mit Freunden oder Familie sehr wichtig.



85 Prozent gaben an, es mache sie glücklich, mit der Familie oder Freunden zusammen zu sein und dabei in Gesellschaft zu kochen und zu essen. Allerdings geht noch mehr: Mehr Zeit für Familie, Freunde und Freizeit wünschen sich 78 Prozent der Befragten.



HYGGE - Das deutsch-dänische Wörterbuch



Deutsch: Warm, gemütlich, pur, einfach, unkompliziert, Designliebe, Vertrauen, Schutz, Nostalgie, weich, Stoffe, Wolldecken, Kerzenschein, Feuer, warmes Licht, Sicherheit, Frische, Natur, raue Oberfläche, Holz, Freundschaft, Lachen, gemeinsam Essen, großer Tisch, viele Stühle, Süßigkeiten, Kuchen, Kekse, Tee, Kaffee, Blumen, Äpfel pflücken, Garten, pflanzen, ernten, wandern, Drachen steigen, baden, Federball, Sommersprossen, Sonne, Spaziergang, Schnee, Hütte, Ofen, Sonntagnachmittag.



Dänisch: varm, hyggelig, pur, enkel, ukompliceret, kærlighed til design, tillid, beskyttelse, nostalgi, blød, stoffer, uldtæpper, skær af levende lys, ild, varmt lys, sikkerhed, friskhed, natur, ru overflade, træ, venskab, latter, spise sammen, stort bord, mange stole, slik, kager, småkager, te, kaffe, blomster, plukke æbler, have, plante, høste, vandre, flyve med drage, bade, fjerbold, fregner, sol, gåtur, sne, hytte, ovn, søndag eftermiddag.



Oder, kurz: hygge!



Bildmaterial wie das Cover, das Logo, das Kampagnen-Motiv, die Umfrage sowie Heftseiten der Erstausgabe von HYGGE steht im Downloadbereich für die Berichterstattung zur Verfügung.



Link: https://cloud.guj.de/index.php/s/2ICIh9DNHidmYhx Passwort: hyggelig



Zur Umfrage: Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1.048 Frauen zwischen dem 2. und 6. Juni 2017 teilnahmen. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Frauen in Deutschland ab 18 Jahren. Die Prozentzahlen beziehen sich auf diejenigen Befragten, die bei der jeweiligen Aussage angegeben haben, dass sie "eher" oder "voll und ganz" auf sie persönlich zutrifft.



Über Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM)



Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen von Gruner + Jahr und dem Landwirtschaftsverlag Münster, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Beide Verlage haben in die DMM Teile ihres Zeitschriftengeschäfts eingebracht. Zur DMM gehören die Marken EINFACH HAUSGEMACHT, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX®, FLOW, HYGGE, LANDLUST, LIVING AT HOME und WOLF. Geschäftsführer sind Malte Schwerdtfeger (Sprecher), Geschäftsführer beim Landwirtschaftsverlag, und Dr. Frank Stahmer, Verlagsgeschäftsführer bei Gruner + Jahr.



OTS: Verlagsgruppe Deutsche-Medienmanufaktur (DMM), HYGGE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126988 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126988.rss2



Pressekontakt: Andrea Kramer E-Mail: presse@vg-dmm.de Tel.: 040-3703-3847 www.hygge-magazin.de