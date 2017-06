Gut zwei Wochen nach dem Terroranschlag im Zentrum Londons ist die britische Hauptstadt erneut in heller Aufregung. Wieder ist ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast, ein Mensch kam ums Leben. Ein Ortsbericht.

Er war am späten Sonntagabend in der Moschee, als ganz in der Nähe ein Transporter in die Besucher raste. Und ist auch wieder einige Stunden später auch wieder an dem Unglücksort: "Etwas muss passieren. Menschen sterben für nichts und wieder nichts", sagt Atif Badeer im Interview mit der "BBC", "das ist viel zu häufig, das ist einfach zu viel."

Mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Wut reagieren Londoner am Montagmorgen auf den jüngsten Vorfall auf der Insel, bei dem Ermittler einen terroristischen Hintergrund vermuten. Ein Mensch ist dabei im Londoner Stadtteil Finsbury Park ums Leben gekommen, zehn wurden verletzt. Die Polizei sprach von einem Anschlag auf London und hat einen 48-jährigen Mann festgenommen. Es werde untersucht, ob er geistig zurechnungsfähig gewesen sei. Londons Bürgermeister Sadiq Khan nannte es einen "Angriff auf unschuldige Londoner, von denen viele gerade die Gebete während des heiligen Monats Ramadan beendeten".

Es war das dritte Mal in knapp mal drei Monaten in der britischen Hauptstadt, dass ein Auto Passanten rammte. Ende ...

