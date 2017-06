Berlin - Amerika steht weiterhin im Spannungsfeld zwischen soliden Wirtschaftsdaten und politischer Unsicherheit, so Sören Wiedau, CEFA bei der Weberbank.Die mit Spannung erwartete Anhörung des von US-Präsident Donald Trump entlassenen früheren FBI-Chefs James Comey habe keine neuen Erkenntnisse gebracht. Comey habe den US-Präsidenten öffentlich der Lüge bezichtigt, doch für ein Amtsenthebungsverfahren wegen Justizbehinderung dürften seine Aussagen wohl nicht ausreichen. Trotzdem werde der Druck auf den US-Präsidenten weiter anhalten. So hätten erst kürzlich zwei Generalstaatsanwälte gegen den US-Präsidenten Klage wegen Korruption eingereicht. Angeblich sollten ausländische Zahlungen an Trumps Unternehmensgruppe erfolgt sein, die gegen die US-Verfassung verstoßen würden. Auch der mögliche Einfluss Russlands auf den Wahlkampf im vergangenen Jahr könnte wieder für Aufregung sorgen. Vor diesem Hintergrund sei es fraglich, ob Trump seine angekündigten "massiven" Steuersenkungen und die Auflegung von Infrastrukturprogrammen zeitnah umsetzen könne.

