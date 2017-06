Brüssel - In der ersten Ausgabe des "Alternatives 2017"-Berichts stellen die Experten der Investment-Boutiquen von BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) ihre Zukunftseinschätzungen für alternative Investments vor.Der Sektor alternative Investments steht derzeit vor historischen Wachstumschancen, weil das Interesse der Anleger an diesem Bereich wegen der niedrigen Staatsanleihe-Renditen, der Volatilität an den Aktienmärkten sowie aufgrund sich intensivierender Inflationsängste steigt. Vor diesem Hintergrund habe eine Phase grundlegender volkswirtschaftlicher, demografischer und ökologischer Umwälzungen eine beispiellose Nachfrage nach "realen" Vermögenswerten ausgelöst.

Den vollständigen Artikel lesen ...