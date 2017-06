Wien - Mit Mikrofinanzfonds können Anleger einen Beitrag dazu leisten, Kinderarbeit zu reduzieren. Diese Ansicht vertritt Martin Cech, Fondsmanager des ERSTE Responsible Microfinance (ISIN AT0000A0G249/ WKN A0YGYT, ausschüttend; ISIN AT0000A0G256/ WKN A0YGYU, thesaurierend).Mikrofinanzfonds würden in Mikrofinanzinstitute investieren, welche die Mittel vor Ort an die Empfänger vergeben würden. Mit solchen Mikrokrediten würden Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern eine Starthilfe für eine berufliche und unternehmerische Existenz erhalten. Mikrofinanz sei damit auch ein Instrument, um neue Perspektiven zu ermöglichen und die Armut auf der Welt zu verringern. "Diese ist oft die Ursache für Kinderarbeit", so Cech. Gleichzeitig böten derartige Fonds Anlegern die Aussicht auf eine positive Rendite.

