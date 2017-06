Der Wechselkurs von Euro (EUR) in US-Dollar (USD) brach aus einem seit Mitte April bestehenden Aufwärtstrend nach unten aus und unterschritt dabei auch die kurzfristig richtungsweisende 20-Tage-Linie. Tendiert das Währungspaar auf Sicht nach unten, könnte sich ein Ziel um 1,085 US-Dollar ergeben.

Die großen Ereignisse und Ergebnisse der letzten zwei Wochen sind vorbei. EZB und Federal Reserve haben gesprochen, ebenso das Volk in Großbritannien und Frankreich. In der Grande Nation wurde am Sonntag in zweiter Runde gewählt. Mit einem klaren Sieg bei der Parlamentswahl erhielt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Stimmen der Wähler für seine Reformvorhaben, denn das Bündnis um seine Partei La République en Marche (REM) errang bei der zweiten Runde der Parlamentswahl mehr als sechzig Prozent der Sitze. Jedoch war die Wahlbeteiligung historisch niedrig. Auf den Ausgang der Wahl in Frankreich reagierte der Euro allerdings kaum mehr, da ein solches Ergebnis schon erwartet worden war. Die Gemeinschaftswährung bewegte sich ...

