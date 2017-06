Startbereit für den Rollout intelligenter Messsysteme



Am 26. Juni 2017 startet GWAdriga mit seiner eigenen Smart Meter PKI (Public Key Infrastructure). Zu diesem Stichtag wird GWAdrigas Sub-CA (Subordinate Certificate Authority) als Wirk-PKI in der Produktivumgebung in den Echtbetrieb genommen und ist bereit für die ersten zertifizierten Gateways der Hardwarehersteller, die bis Ende des Jahres erwartet werden. Damit erfüllt der Full-Service-Anbieter für die Gateway-Administration nun endgültig alle Voraussetzungen für die BSI-konforme Abwicklung des Rollouts intelligenter Messsysteme. GWAdriga nutzt für den Betrieb seiner PKI die Worldline Energy Security Suite, die in die genutzte BTC | AMM Software eingebettet ist. Die GWAdriga Sub-CA wird über die Root-CA der Atos SE verwaltet. Damit können die benötigten Zertifikate für den Betrieb der Smart Meter Gateways organisiert werden. âEURzJetzt haben wir die letzte technische Herausforderung zum Produktivgang gemeistert und sind somit âEURsready for roll-out' für unsere Gesellschafter und Kunden. Zudem können nunmehr auch andere interessierte Marktteilnehmer ihre Zertifikate über GWAdriga beschaffen', freut sich Lars Weber, Prokurist und Leiter Operations bei GWAdriga.



Über die GWAdriga Smart Meter PKI wird der Schutz der von den Haushalten übermittelten Messdaten gewährleistet. Denn ohne entsprechende digitale Zertifikate kann ein Smart Meter Gateway nicht in Betrieb gehen. Das Gerät kommuniziert dabei über einen verschlüsselten, integritätsgesicherten Kanal. Zudem werden zu sendende Daten vom Smart Meter Gateway zusätzlich auf Datenebene für den Endempfänger verschlüsselt und signiert. Technisch wird die Umsetzung über die so genannte Root-CA durchgesetzt, die GWAdriga Smart Energy CA arbeitet hier als untergeordnete Zertifizierungsstelle. In der Root-CP (Certificate Policy) werden organisatorische und technische Anforderungen für das Anerkennen, Ausstellen, Verwalten, Benutzen, Zurückziehen und Erneuern von Zertifikaten zur Kommunikation zwischen Gateway und Marktteilnehmern spezifiziert (Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).



