Paris - Am kommenden Dienstag, dem 20. Juni, entscheidet der Indexanbieter MSCI darüber, ob chinesische A-Aktien erstmals in den MSCI EM Index aufgenommen werden. David Raper, Portfoliomanager für Asien ex Japan des auf Qualitätswachstum spezialisierten, unabhängigen internationalen Asset Managers Comgest, erläutert, was das für Investoren bedeutet und analysiert die mit der Entscheidung verbundenen Risiken.

Den vollständigen Artikel lesen ...