WIEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Karstadt-Mutterkonzern Signa Retail baut sein Online-Geschäft mit einem weiteren Zukauf aus. Nur wenige Tage nach der Übernahme des Online-Marktplatzes Hood.de sicherte sich das österreichische Unternehmen auch die Mehrheit an der auf Designermode spezialisierten Online-Plattform Mybestbrands, wie Signa-Retail-Chef Stephan Fanderl am Montag mitteilte.

Mybestbrands konzentriert sich auf Modemarken im Premium- und Luxussegment. Auf der Seite lassen sich die Angebote von rund 100 Internetshops zusammengefasst durchsuchen. Nach eigenen Angaben hat die Plattform knapp eine Million registrierte Mitglieder.

Mit dem Zukauf baue Signa Retail seine "führende Position im Einzelhandel mit Premium- und Luxusartikeln in Deutschland und Europa weiter aus", teilte das Unternehmen mit. Bislang war der österreichische Konzern im Luxussegment vor allem mit seinen drei Premium-Warenhäusern - dem KaDeWe in Berlin, dem Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München - vertreten. Durch den Zukauf will der Konzern nun auch im Internet in diesem Segment zulegen.

Signa Retail übernimmt nach eigenen Angaben 60 Prozent der Anteile von Mybestbrands. Die restlichen Anteile werden weiterhin vom Management und den Unternehmensgründern der Online-Plattform gehalten. Es ist bereits der siebte Zukauf von Signa im Bereich Online-Handel in den vergangenen 14 Monaten./rea/DP/das

AXC0130 2017-06-19/12:37