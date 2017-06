Frankfurt am Main - VanEck bündelt seine zwei UCITS-Plattformen in Europa in eine neu gegründete Rechtskörperschaft in Irland, der VanEck ICAV, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die gesamte Bandbreite aktiv und passiv gemanagter VanEck UCITS in Europa ist damit ab sofort in Irland beheimatet. Bislang waren die aktiv gemanagten Fonds von VanEck in Luxemburg beheimatete SICAVs.

Den vollständigen Artikel lesen ...