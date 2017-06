Mainz (ots) - Woche 25/17



Fr., 23.6



Bitte Folgenänderung beachten:



19.25 Bettys Diagnose Quarantäne (Text und weitere Angaben s. 16.6.2017)



Die weiteren Folgen verschieben sich wie folgt:



So., 25.6., 4.45 Uhr Quarantäne



Fr., 30.6., 19.25 Uhr Wunschkind So., 2.7., 4.45 Uhr Wunschkind Fr., 14.7., 19.25 Uhr Traum und Wirklichkeit So., 16.7., 4.45 Uhr Traum und Wirklichkeit Fr., 21.7., 19.25 Uhr Adrenalin So., 23.7., 4.45 Uhr Adrenalin Fr., 28.7., 19.25 Uhr Undercover Boss So., 30.7., 4.45 Uhr Undercover Boss Fr., 4.8., 19.25 Uhr Neuanfang



Woche 29/17



Mo., 17.7.



14.15 Die Küchenschlacht Bitte Änderung beachten: Johann Lafer sucht den Spitzenkoch



Bitte streichen: Nelson Müller



(Änderung bitte auch für Di., 18.7. bis Fr. 21.7.2017 beachten.)



