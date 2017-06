MOSKAU (dpa-AFX) - Wegen der neuen US-Sanktionen gegen Russland hat die deutsche Wirtschaft vor verheerenden Folgen für Unternehmen gewarnt. Würden die Strafmaßnahmen umgesetzt, hätte das weit gravierendere Folgen als die früheren Sanktionen, sagte der Chef der Auslandshandelskammer (AHK), Matthias Schepp, am Montag in Moskau. "Das dürfte auch weitreichende Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft hier in Russland haben, die fürchten muss, wegen Russlandgeschäften vor ein US-Gericht gezogen zu werden."

Das neue US-Gesetz sieht vor unter anderem Strafmaßnahmen für den Bergbau, die Metallindustrie und der Energiesektor vor. Der Senat hatte es vergangene Woche verabschiedet.

"Offenkundig will Amerika Russland auf Dauer von westlichen Technologien abschneiden, insbesondere im Energiebereich", sagte Schepp. "In Moskau wird das als wirtschaftliche Kriegserklärung verstanden." Die Sanktionen würden nicht zu Stabilität und Frieden beitragen, sondern die Situation verschärfen.

Schepp verwies darauf, dass deutsche Unternehmen trotz Krise und Sanktionen weiter an ihrem Russland-Engagement festhalten würden. An diesem Dienstag legt etwa der Premium-Autobauer Daimler den Grundstein für sein erstes Werk im größten Flächenstaat der Erde./tjk/DP/she

