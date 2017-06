Das Unternehmen aus Ludwigshafen hat mit den Arbeiten an einer 1,8-Megawatt-Dachanlage begonnen. Pfalzsolar hat zusätzlich EPC-Verträge für zwei andere Projekte mit je 1,7 und 2,5 Megawatt in den Niederlanden unterschrieben, deren Bau noch im Sommer starten soll.Pfalzsolar setzt weiter verstärkt auf den niederländischen Markt. Das Photovoltaik-Unternehmen hat mit dem Bau einer 1,8-Megawatt-Solaranlage auf dem Dach eines Stahlwerks im niederländischen Moerdijk begonnen, wie der Projektierer aus Ludwigshafen am Montag mitteilte. Für die Dachanlage habe Pfalzsolar eine spezielle Unterkonstruktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...