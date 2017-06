Hamburg - In der Eurozone hat der politische Wind gedreht, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Sei noch zu Jahresbeginn zu befürchten gewesen, dass im Fahrwasser der Brexit-Entscheidung verstärkt Populisten in den Euroländern an die Macht kommen könnten, habe zuletzt der Urnengang in Frankreich gezeigt, dass man mit Europa-freundlichen Positionen wieder Wahlen gewinnen könne.

