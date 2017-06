Die Papiere des Europäischen Flugzeugbauers Airbus sind zu Beginn dieser Handelswoche stark gefragt und können sich zugleich auf frische Hochs hochschrauben - Doch lohnt jetzt auch noch ein Long-Einstieg?

Bis in das Jahr 2015 hinein hielt sich die Aktie von Airbus in einem mittelfristigen Aufwärtstrend auf und konnte bis in den Bereich von 68,50 Euro zulegen. An dieser Stelle startete jedoch eine zwischengeschaltete Konsolidierungsphase, die das gesamte letzte Jahre über andauerte und kurzzeitige Abgaben auf das Niveau von rund 50,00 Euro zufolge hatte. Allerdings gelang es in diesem Bereich anschließend einen nachhaltigen Boden auszubilden und im September 2016 einen Trendwechsel zur Oberseite zu vollziehen. Seitdem markierte die Aktie Woche für Woche frische Hochs und konnte sich bereits über die Spitzenniveaus aus 2015 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...