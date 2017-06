Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - June 19, 2017) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Société ») annonce que sa filiale, Asia Synergy Data Solutions («ASDS»), qui opère la plateforme fintech de prêt commercial Cubeler en Chine, a signé son premier partenariat avec le prêteur Jiu Dong (www.chinajiudong.com).

Jiu Dong sera inscrite en tant que prêteur sur la plateforme lorsque la plateforme sera lancée plus tard cette année. Jiu Dong pourra ainsi fournir des prêts aux entreprises enregistrées sur la plateforme qui répondent à ses critères de prêt.

Jiu Dong n'est pas une banque, mais plutôt un prêteur qui prend les véhicules des consommateurs et des propriétaires d'entreprises en garantie pour les prêts qu'elle offre à ceux-ci. Ce genre de prêts garantis a gagné énormément de popularité en Chine au cours des dernières années. En moyenne, la société effectue environ 4 000 prêts sur une base annuelle. 90% de ces prêts sont destinés aux petites entreprises et aux microentreprises. En moyenne, les prêts de Jiu Dong sont d'environ 20 000 $CA. Les taux d'intérêt sur ces prêts varient de 1,25% à 2,00% par mois et sont offerts pour des périodes de 6, 12 et 18 mois. Plus de 90% des fonds disponibles à Jiu Dong pour effectuer ces prêts proviennent de facilités de crédit à faible intérêt obtenues auprès de banques locales dans les villes de Shanghai, Wuxi et Changzhou, où se trouvent les bureaux de Jiu Dong.

« Cubeler est un concept formidable qui avantage tant les prêteurs que les entreprises », a commenté M. Kelong Cheng, président du conseil et chef de la direction de Jiu Dong. « Nous avons immédiatement vu les avantages de faire partie de la plateforme lorsque nous avons été approchés par les gens d'ASDS. Les capacités analytiques faciliteront le processus de trouver nos clients idéals et réduiront nos coûts de commercialisation. Nous devrions également pouvoir utiliser le fait d'être inscrit sur Cubeler pour réduire nos propres coûts d'emprunt », a conclu M. Cheng.

« Nous voulons que Cubeler soit reconnue comme étant 'la' plateforme où les petites et microentreprises de toutes types puissent s'inscrire pour trouver des prêteurs à leur mesure », a dit M. Liang Qiu, président directeur général d'ASDS. « Pour cela, nous devons avoir autant de différents types de prêteurs que possible sur la plateforme, y compris un prêteur spécialisé comme Jiu Dong avec son historique de succès et une base de clients en pleine croissance. Jiu Dong a été le premier prêteur que nous avons abordé pour s'enregistrer sur Cubeler. À en juger par la façon dont cette rencontre s'est déroulée, il y a lieu d'être optimiste quant à notre objectif d'avoir une grande variété de prêteurs sur la plateforme dans un laps de temps relativement court », a poursuivi M. Qiu.

Cet accord est le premier de plusieurs de ce genre qui devraient être signés par ASDS avant et après le lancement de Cubeler afin de continuellement augmenter le nombre de prêteurs inscrit sur la plateforme et ainsi continuellement augmenter sa capacité de prêts.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak donne l'opportunité à ses actionnaires de participer aux secteurs économiques les plus en expansion de l'économie avec le taux de croissance le plus rapide au monde. Pour plus d'information: http://www.peakpositioning.com.

