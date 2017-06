Köln (ots) - Trusted Enterprise unterstützt fortan CosmosDirekt bei der Kommunikation seiner Kundenbewertungen. Der Direktversicherer zeigt auf seiner Homepage Kundenstimmen an, die täglich automatisch importiert, nach den Google Richtlinien umgerechnet und inhaltlich geprüft werden - dank der von Trusted Enterprise entwickelten Software.



Eine künstliche Intelligenz scannt jedes Kundenfeedback und stellt fest ob beispielsweise personenbezogene Daten oder rechtswidrige Inhalte im Bewertungstext enthalten sind. Dank eines zusätzlichen Feeds werden die vergebenen Sterne inklusive Kundenstimmen bei Google und im Trusted Enterprise Bewertungsprofil angezeigt. Dadurch werden die bewährten Design-Elemente von Trusted Shops mit den individuellen Corporate Identy-Anforderungen des Kunden kombiniert. "Zufriedene Kunden sind das beste Aushängeschild eines Unternehmens. Dank Trusted Enterprise können die Kunden und Interessenten von CosmosDirekt sich nun sofort einen Überblick über sämtliche Bewertungen verschaffen", erklärt Dr. Dominique Ziegelmayer, Head of IT & Product bei Trusted Enterprise.



Mit Künstlicher Intelligenz zu mehr Präzision



Neben der automatischen Überprüfung von Bewertungen setzt Trusted Enterprise auf künstliche Intelligenz, um aus Tausenden von Kundenbewertungen Muster und Merkmale abzuleiten und auf deren Basis Prognosen über das zukünftige Kundenverhalten zu treffen. Das Ganze geschieht in Echtzeit. Diese Erkenntnisse wiederum dienen dazu, Kunden genauer zu verstehen und so entsprechend ihren Bedürfnissen Empfehlungen geben zu können.



Über Trusted Enterprise



"Feel the pulse of your brand" - Unter diesem Motto arbeitet Trusted Enterprise, eine Marke der Trusted Shops GmbH mit Sitz in Deutschland. Mit innovativen, maßgeschneiderten Marketing- und Echtzeit Feedback-Lösungen unterstützt Trusted Enterprise Unternehmen bei der Digitalen Transformation und erfolgreichen Kundenzentrierung. Weitere Informationen: http://www.etrusted.com/



