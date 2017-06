Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts026/19.06.2017/13:00) - Ixia, einer der führenden Anbieter von Test-, Visualisierungs- und Sicherheitslösungen, hat seine Zusammenarbeit mit dem Distributor Arrow Electronics auf die gesamte EMEA-Region ausgeweitet. Bisher hatten die beiden Unternehmen bereits in Nord- und Lateinamerika zusammengearbeitet. Die neue Vereinbarung ermöglicht Arrow, seinen Kunden auch in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika das gesamte Produkt-Portfolio von Ixia anzubieten. Das Fortune-150-Unternehmen Arrow agiert mit seinen weltweit etwa 18.700 Mitarbeitern und 465 Standorten als Channel-Partner von mehr als 125.000 Herstellern und Kunden. Neben der Lagerhaltung und der Logistik bietet Arrow seinen Kunden eine Vielzahl von Services wie etwa Ingenieurdienstleistungen oder Unterstützung bei der Systemintegration. Auch Ixias Reseller in EMEA können nun auf diese Services und die Expertise von Arrow zurückgreifen. Andererseits wird es für bestehende Partner von Arrow nun besonders einfach, an Ixias Channel Xcelerate Partner Program teilzunehmen, über das sie ihren Kunden End-to-End-Lösungen für die Sicherheit von Netzwerken und Anwendungen anbieten können. "Die Zusammenarbeit mit Arrow in Amerika hat es dortigen Resellern sehr einfach gemacht, Geschäfte mit Ixia abzuwickeln", so Lori Cornmesser, Vice President of Global Channel Sales bei Ixia. "Arrows enge Verbindungen zu Ixias Technologie-Partnern in Nordamerika und EMEA erleichtert die Integration von End-to-End-Lösungen für Value Added Reseller und deren Kunden." "Durch die neue Vereinbarung mit Ixia können wir unser Netzwerk- und Security-Portfolio um einen weiteren innovativen Hersteller erweitern", kommentiert Nick Bannister, Senior Director and Head of Networking and Security EMEA bei Arrow. Ixias Produkte sind unverzichtbar für eine Reihe unserer Lösungen in den Bereichen Cloud, Mobilität, SDN oder dem Internet of Things. Da Ixia Partnerschaften mit vielen der Marktführer hat, mit denen auch wir zusammenarbeiten, ist die ausgeweitete Kooperation von großem Nutzen für unsere Kunden." Alle Ixia-Produkte nun auch über Arrow verfügbar Arrow wird nun auch in EMEA die gesamte Produktpalette von Ixia vertreiben, darunter: * Ixias Network Visibility Portfolio, das Network Packet Broker wie Vision ONE, Real-time Application and Threat Intelligence und Bypass Switches umfasst, die die Widerstandsfähigkeit des Netzwerkes optimieren und Ausfallzeiten minimieren. * Ixias Testlösungen, die die Performance von Netzwerken, Geräten und Diensten analysieren, um eine schnellere Marktreife zu ermöglichen. Sie bieten ein breites Spektrum von Funktions- und Systemtests, gewährleisten über IxLoad hochperformante Applikationen und sichere Netzwerke und validieren die Skalierbarkeit und Performance physischer und virtueller Netzwerk-Infrastrukturen mit IxNetwork. * Ixias Security Portfolio, darunter BreakingPoint Virtual Edition, eine kostengünstige virtualisierte Testlösung, die Kunden die optimale Nutzung ihrer Investitionen in Security Tools ermöglicht und hohe Performance sicherstellt sowie ThreatARMOR, ein Threat Intelligence Gateway, das Verbindungen von bekannten bösartigen IP-Adressen oder aus unerwünschten Ländern blockiert. Über Ixia Ixia, kürzlich von Keysight Technologies übernommen, stellt Test-, Visualisierungs- und Sicherheitslösungen zur Verfügung, um Anwendungen in physischen und virtuellen Netzen abzusichern. Zu den Kunden zählen Unternehmen, Service Provider sowie Hersteller von Netzwerkequipment. Ihnen bietet Ixia vertrauenswürdige Umgebungen, in denen sie Anwendungen sicher entwickeln, ausrollen und betreiben können. Kunden in aller Welt nutzen Technologien von Ixia, um ihre Designs zu verifizieren, die Performance zu optimieren und die Sicherheit ihrer Netzwerke zu gewährleisten. Mehr Informationen auf www.ixiacom.com. Über Arrow Electronics Arrow Electronics ist ein globaler Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für industrielle und gewerbliche Anwender von Elektronikkomponenten und Computing-Lösungen. Arrow ist Zulieferer für über 125.000 Erstausrüster (OEMs), Auftragshersteller und gewerbliche Kunden und ist über ein globales Netzwerk mit mehr als 465 Standorten in über 90 Ländern tätig. (Ende) Aussender: Arrow ECS Internet Security AG Ansprechpartner: Bettina Rammerstorfer Tel.: +43 (0) 732 75 71 68 E-Mail: bettina.rammerstorfer@arrow.com Website: www.arrowecs.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170619026

