BERLIN (Dow Jones)--Die SPD verspricht den Wählern mit kleinen und mittleren Einkommen niedrigere Steuern. Die Sozialdemokraten wollen diese Gruppen mit jährlich 15 Milliarden Euro entlasten, wie SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Berlin ankündigte. "Wir entlasten kleine und mittlere Einkommen und wir entlasten Familien", sagte Schulz.

Erreichen will er das hauptsächlich durch die schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Niedrige und mittlere Einkommen und kleinere Firmen sollen ab 2020 die Abgabe nicht mehr zahlen müssen. Das soll die Staatskasse 10 Milliarden Euro kosten. In den Genuss kommen sollen Unverheiratete, die höchstens 52.000 Euro pro Jahr verdienen und Eheleute, die zusammen maximal 104.000 Euro an Einkommen zu versteuern haben.

Außerdem soll nach der Vorstellung der Genossen der Spitzensteuersatz erst später greifen. Es könne nicht sein, so Schulz, dass Facharbeiter den Spitzensteuersatz zahlen müssten, während sich Konzerne um ihren Beitrag an das Gemeinwohl drückten. Heute zahlen schon Alleinstehende mit einem Jahreseinkommen von 54.000 den Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Die SPD will diesen Satz erst ab 60.000 Euro erheben. Das soll den Bürgern 2 Milliarden Euro mehr im Geldbeutel belassen.

Im Gegensatz dazu müssten Gutverdiener höhere Steuern an den Staat abgeben. Ab 76.200 Euro pro Jahr wären dann 45 Prozent fällig, bei Eheleuten ab 154.000 Euro.

Um den Investitionsstau in Deutschland abzubauen, plant Schulz in der kommenden Legislaturperiode Mehrausgaben von 30 Milliarden Euro, vor allem in Schulen und für schnelles Internet. Das Geld wollen die Sozialdemokraten aus der Rücklage und den prognostizierten Mehreinnahmen finanzieren. "Wir investieren in die Zukunft, weil wir wissen, dass wir nur so unseren ökonomischen Erfolg dauerhaft sichern können", betonte Schulz.

Mehr Geld wird nach dem Konzept der Genossen im Gegenzug die Reichensteuer bringen, die schon ab einem Jahreseinkommen von 250.000 Euro greifen soll. Außerdem sollen Erben stärker zur Kasse gebeten werden. Die SPD will die gerade beschlossene Reform der Erbschaftsteuer wieder aufschnüren und die Belastung erhöhen.

