Frankfurt - Der Eurokurs hat sich am Montag insgesamt wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Mittag mit 1,1202 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Zum Franken steht der Euro mit 1,0877 CHF etwas tiefer als noch am Morgen und auch der US-Dollar kommt auf 0,9710 CHF zurück nach 0,9740 am Morgen.

Wie die Devisenexperten der ZKB in einem technischen Kommentar hervorheben, ist es dem EUR/CHF-Währungspaar Ende April gelungen, "den Widerstand bei 1,08 und damit auch die Linie des gleitenden Durchschnitts über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...